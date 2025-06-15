2014年推出的诺基亚830是一款Windows Phone智能手机，其运行的是Windows Phone 8.1系统。该手机配备了5英寸的720p分辨率IPS LCD屏幕，画面清晰且细节丰富。在核心配置上，这款设备搭载了1.2GHz的高通骁龙400系列四核处理器，拥有1GB的运行内存，以及16GB的存储容量，并且能够通过最大128GB的microSD卡进行扩展。

诺基亚830的摄像系统十分出色，其背后搭载了1000万像素的PureView摄像头，并采用了卡尔蔡司的镜头、光学防抖功能以及LED闪光灯，能够实现4K视频的录制；而前置的90万像素摄像头则能够满足基本的自拍需求。至于网络连接，它支持4G LTE、Wi-Fi 802.11n、蓝牙4.0以及NFC技术。





该设备尺寸为139.4毫米宽、70.7毫米高、8.5毫米厚，重量为150克，配备有2200mAh容量且不可拆卸的电池，并且支持无线充电功能。此外，它还具备多项特色功能：采用了ClearBlack显示屏技术、具备超灵敏触控功能（即便戴着手套也能操作）、以及杜比数字Plus音效增强技术。