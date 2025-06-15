苹果7plus手机价格

苹果在2016年推出了苹果7Plus这款高端手机，它是iPhone7系列中大屏幕的版本。该机型拥有5.5英寸的Retina HD显示屏，并采用了A10 Fusion处理器。另外，它还配备了双1200万像素的摄像头。目前，在二手交易市场上，这款手机的价格根据新旧情况的不同，有所起伏。

苹果7Plus的新款几乎无处可寻，仅有少数商家可能还保留有库存，其售价大概在3000至4000元之间。二手市场中的95新苹果7Plus，价格大约在1500到2000元，这些手机外观磨损不明显，电池续航能力超过85%。而9成新的二手苹果7Plus，价格大概在1200到1500元，可能会有一些轻微的使用痕迹。这类机器大多接近或超过八年使用，价格大概在800至1200元之间，通常能看出明显的使用痕迹或是维修过的历史。

32GB和128GB这两个版本间的价格差异大概在200到300元，若是特殊颜色，比如红色限量版或是亮黑色款，价格通常会上浮100到200元。至于国行版，与美版、日版等相比，价格会高出100到300元，这主要是因为国行版支持的网络制式更为丰富。至于那些带锁的版本，其售价通常比不带锁的版本便宜约三成，但使用时会有所约束。





在购买时，请留意以下事项：首先，要查验屏幕是否为正品，非正品屏幕的价格通常能便宜200到300元；其次，需确认电池是否为近期更换，更换后的电池会让机器价格大约提升100元左右；此外，还需核实主板是否有维修记录，有维修史的机器价格可能会便宜30%到50%。另外，推荐挑选那些提供保修服务的商家，纵然他们的价格可能比其他商家高出100到200元，但购买起来会更让人放心。

选择交易平台时，闲鱼上的个人卖家往往给出最低的价格，但相应的风险也较大；转转等平台则提供验机服务，价格相对合理；至于那些专业的二手商家，尽管价格最高，但售后服务质量较好。在同城交易中，最好随身携带专业的验机设备，以免买到翻新或组装的设备。

苹果7 Plus目前尚能满足日常需求，但在运行大型游戏和最新系统时，可能不够流畅。若用作备用手机或赠予长辈，此价格区间的性价比相当高。对于预算较为充裕的用户，建议考虑购买新款二手的iPhone。