1
Science Technology
摩托罗拉，这家企业拥有深厚的通信设备制造历史，其产品系列广泛，包括手机、对讲机以及无线网络设备等，涉及多个行业领域。以下是摩托罗拉的主要产品型号，具体分类如下：
手机产品线：
RAZR系列：V3、V3i、V3xx、V8、V9、V9m
MOTOROKR系列：E6、E8、EM30、EM35
DEFY系列：ME525、MB525、XT535
DROID系列包括：DROID X、DROID RAZR以及DROID MAXX。
Moto G系列：1-5代各型号
Moto Z系列：Z、Z2、Z3、Z4
对讲机产品线：
商用对讲机型号包括：XiR P6600、XiR P8200以及XiR P8600。
专业对讲机：GP328、GP338、GP3688
防爆对讲机：XiR P6620、XiR P8220
企业无线解决方案：
AP系列无线接入点包括：型号为AP6521、型号为AP7532以及型号为AP8232的产品。
交换机系列：WS2000、WS5100
智能终端设备：
MC系列移动终端：MC55、MC67、MC92N0
ET系列企业平板：ET1、ET2
最新5G设备：
edge系列：edge+、edge 20/30系列
moto g系列5G版本包括：g 5G、g50 5G、g100 5G。
Science Technology