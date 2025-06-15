摩托罗拉，这家企业拥有深厚的通信设备制造历史，其产品系列广泛，包括手机、对讲机以及无线网络设备等，涉及多个行业领域。以下是摩托罗拉的主要产品型号，具体分类如下：

手机产品线：

RAZR系列：V3、V3i、V3xx、V8、V9、V9m

MOTOROKR系列：E6、E8、EM30、EM35

DEFY系列：ME525、MB525、XT535

DROID系列包括：DROID X、DROID RAZR以及DROID MAXX。

Moto G系列：1-5代各型号

Moto Z系列：Z、Z2、Z3、Z4

对讲机产品线：

商用对讲机型号包括：XiR P6600、XiR P8200以及XiR P8600。

专业对讲机：GP328、GP338、GP3688





防爆对讲机：XiR P6620、XiR P8220

企业无线解决方案：

AP系列无线接入点包括：型号为AP6521、型号为AP7532以及型号为AP8232的产品。

交换机系列：WS2000、WS5100

智能终端设备：

MC系列移动终端：MC55、MC67、MC92N0

ET系列企业平板：ET1、ET2

最新5G设备：

edge系列：edge+、edge 20/30系列

moto g系列5G版本包括：g 5G、g50 5G、g100 5G。