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尼康D300s这款相机于2009年正式上市，它是一款定位于APS-C画幅的数码单反设备，它的主要技术指标有：
这是一款尺寸为23.6毫米乘以15.8毫米的DX格式CMOS传感器，它的有效像素数量高达1230万。
图像处理器：EXPEED
感光度调节范围设定在ISO 200到3200之间，并且支持扩展，最大可扩展至ISO 100到6400。
对焦系统：51点自动对焦系统（15个十字型感应器）
连拍速度：7张/秒（使用电池手柄可达8张/秒）
快门速度：1/8000至30秒
取景器：100%视野覆盖率，0.94倍放大倍率
液晶屏：3英寸92万像素TFT LCD
存储介质：CF卡（UDMA兼容）和SD/SDHC卡双卡槽
视频录制能够达到720p的高清效果，其具体分辨率是1280像素乘以720像素，播放时的帧数是每秒24帧。
机身尺寸：147×114×74mm
机身重量：约840g（含电池和存储卡）
其他特点：
坚固的镁合金机身，防尘防滴溅设计
即时取景功能
内置闪光灯（GN12）
支持GPS单元GP-1
电池续航：约950张（CIPA标准）
支持尼康F卡口镜头
D300s是一款达到专业水准的DX格式单反相机，其操控性能出色，可靠性极高，特别适合体育、新闻等领域的专业摄影工作。虽然它的像素数量在当前看来并不算高，然而，它的高感光度以及优秀的对焦能力，依然能够充分满足专业摄影师的各项需求。
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