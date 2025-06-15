尼康D300s这款相机于2009年正式上市，它是一款定位于APS-C画幅的数码单反设备，它的主要技术指标有：

这是一款尺寸为23.6毫米乘以15.8毫米的DX格式CMOS传感器，它的有效像素数量高达1230万。

图像处理器：EXPEED

感光度调节范围设定在ISO 200到3200之间，并且支持扩展，最大可扩展至ISO 100到6400。

对焦系统：51点自动对焦系统（15个十字型感应器）

连拍速度：7张/秒（使用电池手柄可达8张/秒）

快门速度：1/8000至30秒

取景器：100%视野覆盖率，0.94倍放大倍率

液晶屏：3英寸92万像素TFT LCD

存储介质：CF卡（UDMA兼容）和SD/SDHC卡双卡槽

视频录制能够达到720p的高清效果，其具体分辨率是1280像素乘以720像素，播放时的帧数是每秒24帧。

机身尺寸：147×114×74mm





机身重量：约840g（含电池和存储卡）

其他特点：

坚固的镁合金机身，防尘防滴溅设计

即时取景功能

内置闪光灯（GN12）

支持GPS单元GP-1

电池续航：约950张（CIPA标准）

支持尼康F卡口镜头

D300s是一款达到专业水准的DX格式单反相机，其操控性能出色，可靠性极高，特别适合体育、新闻等领域的专业摄影工作。虽然它的像素数量在当前看来并不算高，然而，它的高感光度以及优秀的对焦能力，依然能够充分满足专业摄影师的各项需求。