诺基亚历代手机型号大全图

诺基亚曾经是全球手机行业的佼佼者，其品牌下推出了众多备受关注的经典机型。从功能手机时代起步，到智能手机的兴起，诺基亚的产品线涵盖了多个系列，满足了不同消费者的多样化需求。

1. 1系列：主打基础功能

1100 (2003)：全球销量最高的手机

1110 (2005)：延续1100的成功

1200 (2007)：抗摔耐用型

2. 2系列：时尚入门款

2100 (2003)：彩屏入门机

2310 (2006)：支持FM收音机

2710 (2009)：导航版

3. 3系列：性价比之选

3210 (1999)：内置天线设计

3310 (2000)：经典"坦克机"

3510 (2002)：支持彩信

4. 5系列：运动三防

5110 (1998)：可换彩壳

5210 (2002)：运动防护

5500 (2006)：三防智能机

5. 6系列：商务旗舰

6110 (1997)：首款内置游戏

6310 (2001)：商务经典

6600 (2003)：首款S60智能机

6. 7系列：时尚设计

7110 (1999)：首款WAP手机

7610 (2004)：不对称设计

7900 (2007)：超薄滑盖

7. 8系列：奢华旗舰

8110 (1996)："黑客帝国"手机

8800 (2005)：钛金属机身

8910 (2002)：自动滑盖

8. 9系列：通讯器系列

9000 (1996)：首款智能机

9300 (2004)：全键盘商务机

9500 (2004)：内置WiFi

9. N系列：多媒体智能

N70 (2005)：首款N系列

N73 (2006)：音乐拍照旗舰

N95 (2007)：双向滑盖旗舰

10. E系列：商务智能

E50 (2006)：商务入门

E71 (2008)：全键盘旗舰

E90 (2007)：折叠通讯器

11. Lumia系列：Windows Phone

Lumia 800 (2011)：首款WP

Lumia 1020 (2013)：4100万像素

Lumia 1520 (2013)：6英寸大屏

这些机型见证了诺基亚从功能手机领域的领军者向智能手机时代的过渡，每一款产品都承载了那个特定时期所特有的技术亮点和设计思想。