今日92油价多少钱一升

经最新调整，2023年10月8日，我国92号汽油的零售价定为每升8.15元。这一价格是根据国家发改委所确立的成品油定价体系，结合国际原油市场价格的波动而确定的。

国内92号汽油的定价每十个工作日会进行一次变动，调价的时间节点定在每周一的午夜零点。在最近的调价周期里，全球油价略有上升，这主要是因为沙特等主要产油国继续实施减产策略。尽管如此，得益于人民币汇率的稳定，它对国内的油价产生了一定的缓冲作用，所以这次的涨价幅度并不大。

各地区的92号汽油价格存在细微差别，这主要是由于运输费用、税收政策等多种因素所导致。以西藏、海南等较为偏远的地区为例，那里的油价往往高出全国平均水平0.3至0.5元每升。为此，建议车主们利用手机应用程序或加油站的电子显示屏来了解当地的实时油价。

值得注意的是，有些加油站会提供会员优惠、充值返现等促销活动，这可能导致实际加油价格比标示的挂牌价低出0.1至0.3元每升。另外，选择在夜间或工作日加油，消费者还能获得更多的优惠。

下一轮的价格调整窗口预计会在10月24日打开，届时92号汽油的价格或许会保持现状，或者略有下降。车主们可以留意国家发改委官方网站以及各大权威媒体，获取最新的价格调整资讯。