2008年推出的诺基亚N78，搭载了Symbian S60第三版操作系统。这款手机是诺基亚N系列家族的一员，延续了这个系列在时尚外观和丰富功能上的优良传统。

N78在硬件方面，配备了2.4英寸的QVGA显示屏，处理器运行频率达到369MHz，内置存储空间有70MB，而且还能通过microSD卡扩充，最高可达16GB。此外，它还拥有320万像素的卡尔蔡司认证摄像头，具备自动对焦功能和LED补光灯，这样的配置在当时属于中高端级别。

N78具备GPS定位、无线WiFi连接和FM广播发射器等当时较为先进的功能。它能将手机中的音乐通过FM信号发送到车载音响。这一独特的功能在当时赢得了众多好评。另外，手机内还内置了N-Gage游戏平台，可以提供3D游戏体验。





N78在软件系统方面，采用的是Symbian S60第三版Feature Pack 2操作系统，该系统支持多种应用程序的扩展功能。用户可以随意安装各种第三方软件，包括办公类软件、社交应用和多媒体工具等，从而扩充和提升手机的功能。

N78这款中高端手机在市场上颇受欢迎，主要得益于其亲民的价格和良好的销量。此外，它的滑盖键盘和超薄设计（厚度仅为15毫米）也成功吸引了众多消费者的关注。

N78是诺基亚在塞班系统时期的一颗璀璨明珠，尽管现在智能手机的性能早已超越了那个时代，但N78作为一款经典机型，依旧俘获了众多手机爱好者的心。它见证了诺基亚在智能手机市场的辉煌地位，也承载了无数人的青春记忆。