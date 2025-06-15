2008年，诺基亚发布了N85这款广受好评的滑盖手机，该手机拥有独特的双向滑盖设计，向上滑动时露出数字键盘，向下滑动时则露出多媒体控制键。这款手机搭载了Symbian S60第三版操作系统，并且配备了2.6英寸的1600万色AMOLED屏幕，其显示效果在当年堪称一流。

N85手机配备了500万像素的卡尔蔡司认证镜头，支持自动对焦，并配有双LED灯作为辅助照明，拍照效果在当时算是中上水平。手机内部拥有73MB的存储空间，同时支持最大16GB的microSD卡扩展。除此之外，它还内置了N-Gage游戏系统，并搭载了3D加速处理器，使得游戏体验相当出众。

这款手机支持3G网络及WiFi连接，内置GPS模块，还能提供A-GPS的定位与导航服务。电池容量有1200mAh，在当时的条件下，续航表现相当出色。手机尺寸为103毫米×50毫米×16毫米，重量为128克，握在手中感觉非常舒适。

N85拥有以下几项显著特点：配备了加速度感应器，能够自动调整屏幕方向；设有多媒体控制键，操作音乐播放更加便捷；支持电视输出功能；内置了FM发射器，能够将音乐信号通过FM频道传输，从而在车载音响等设备上播放。

诺基亚N系列里的N85，主要面向中高端消费群体，其发售时的价格大概在4000元左右。这款手机凭借其出色的屏幕显示质量、不错的摄影功能以及多样的多媒体应用，受到了众多用户的青睐。虽然现在看来配置有些过时，但在当时，它确实是一款功能相当全面的手机。