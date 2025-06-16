iphone4s支持4g网络吗

2011年，苹果公司发布了iPhone4s手机，不过这款手机在上市时并没有4G网络功能。iPhone4s只能使用3G网络，而且它的最高网速分别是HSDPA的14.4Mbps和HSUPA的5.8Mbps。

在硬件层面来看，iPhone4s搭载的高通MDM6610基带芯片仅支持3G网络，对于4G LTE网络则无能为力。即便通过软件升级或运营商的调整，iPhone4s也无法获得4G网络的使用功能。

2012年，苹果公司推出了iPhone5，这是他们生产的首款支持4G LTE网络功能的手机。与iPhone4s相比，iPhone5在硬件方面有了明显的提升，它采用了全新的高通MDM9615基带芯片。这一变化还意味着，苹果公司首次将4G网络的支持功能引入到了他们的iPhone系列产品中。





需注意，iPhone4s虽然无法接入4G网络，但在3G网络条件下，其性能还算不错。对于日常的网页浏览、社交媒体操作和即时通讯等应用，3G网络的速度基本能够满足需求。然而，对于需要较高网速的高清视频播放或大文件下载等应用，3G网络可能就显得有些力不从心了。

若您想体验4G网络，不妨考虑购买更高端的iPhone型号。从iPhone5开始，每一款新推出的iPhone都支持4G网络。而且，随着科技的发展，最新款的iPhone还增加了对更快速度的5G网络的支持。