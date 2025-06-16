天极网手机产品报价大全

天极网推出的手机产品价格列表详尽展示了各种手机的具体价格，数据最新且全面。我们不断对市场上众多品牌的手机价格进行更新，涵盖华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、三星、苹果等众多知名品牌的热门型号。

华为手机报价：

Mate 60系列：4999元起

P60系列：4488元起

nova 12系列：2499元起

小米手机最新价格：

Xiaomi 14系列：3999元起

Redmi K70系列：2499元起

Redmi Note 13系列：1099元起

OPPO在售机型价格：

Find X7系列：3999元起

Reno 11系列：2499元起

A系列：999元起

vivo手机报价：

S18系列：2299元起





苹果iPhone最新价格：

iPhone 15系列：5999元起

iPhone SE：3499元起

三星手机国内报价：

Galaxy S24系列：5499元起

Galaxy Z Flip5：7499元起

Galaxy A54：2499元起

荣耀手机当前售价：

Magic6系列：4399元起

X50系列：1399元起

Play系列：999元起

我们向您提供多种品牌手机的详尽资料，涵盖处理器性能、内存容量、存储空间、摄像头参数以及电池使用时间等关键参数。您可以根据自己的经济能力进行挑选，迅速锁定理想的产品。同时，请注意，所列价格仅供参考，实际购买时价格可能因促销、活动等多种因素而有所变动。在您打算购买商品之前，建议您先通过天极网的比价工具查询最新的价格信息，或者您也可以直接与所在地区的销售代表取得联系，以便获得更为准确的报价。