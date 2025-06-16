台积电，在全球半导体制造行业扮演着重要角色，其员工数量也在不断变化。据2023年第三季度的数据披露，台积电在全球的员工总数约为6.5万人，其中，来自台岛地区的员工人数超过了80%。

分析员工构成情况来看，台积电的研发团队大约占整体员工数的25%，他们主要集中在新竹、台南等地的科学园区；而生产制造部门员工占比约为45%，他们主要负责各晶圆厂的生产任务；至于管理和行政支持人员，他们占据了大约30%的员工比例。近些年，随着台积电在海外设立工厂的计划逐步推进，员工在美国亚利桑那州、日本熊本等地的数量也在持续增加。

台积电每年都会举办校园招聘，2023年的招聘计划目标是超过8000名员工。该公司提供的薪酬福利相当有吸引力，工程师的年薪普遍在200万新台币以上。尤其值得强调的是，台积电采用的是严格的轮班制度，生产线上的技术员和工程师需适应每天12小时的轮班工作。





半导体产业持续进步，台积电计划在未来五年内额外吸纳1.5到2万名员工。这一行动主要是为了应对3纳米及更高级别工艺的研发和生产需求。在人才培养方面，公司投入了丰厚的资源，新入职的工程师需完成为期六个月的专业培训，才能正式加入工作。

台积电员工的流动率在业内相对较低，大致介于5%至7%之间。这一表现主要归功于其完善的职业发展轨迹以及股权激励政策。为了在全球人才竞争中保持优势，台积电持续优化工作环境，举措包括增设员工宿舍以及提升托育服务设施等。