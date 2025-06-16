电脑如何恢复出厂设置

将电脑恢复到出厂预设是一项将系统重置为初始配置的举措，这种方式适用于解决系统问题、准备电脑出售或打造全新的使用场景。不同品牌的电脑在执行恢复出厂设置时有所差异，下面将介绍几个常见品牌电脑恢复出厂设置的步骤：

Windows系统电脑：

进入“设置”菜单，找到“更新和安全”这一项，接着选择“恢复”功能，最后点击“重置此电脑”按钮。

请选择保留您的文件，或者选择彻底删除所有内容，后者执行后会将所有数据完全清除。

3. 按照提示完成重置过程，通常需要30分钟到2小时。

Mac电脑：

1. 关机后按住Command+R键开机进入恢复模式。

2. 选择"磁盘工具"格式化硬盘，然后退出。

3. 选择"重新安装macOS"完成系统恢复。

注意事项：





1. 恢复前务必备份重要数据到外部存储设备。

2. 确保电脑连接电源，防止断电导致恢复失败。

3. 恢复过程中不要强制关机。

4. 完成后需要重新安装驱动程序和常用软件。

部分品牌电脑有专用恢复按键：

联想：关机状态下按Novo键

华硕：F9

戴尔：F8

惠普：F11

若电脑不能正常启动，可以尝试使用厂商提供的恢复U盘或是系统安装碟来解决问题。如果电脑上原本就安装了正版操作系统，修复完成后系统会自动激活；而如果是自行安装的系统，可能还需要手动输入激活码。