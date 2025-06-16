索尼TX9C，2010年面世的一款卡片式数码相机，属于索尼Cyber-shot系列。这款相机搭载了1/2.3英寸的背照式Exmor R CMOS传感器，具备1220万的有效像素。此外，它还配备了4倍光学变焦镜头，等效焦距覆盖了25至100毫米的范围，并且支持F3.5至F4.6的最大光圈。这款相机具备录制1080i高清视频的功能，同时配备了一块3.5英寸的92万像素触控液晶屏幕。

TX9C的主要特点包括：

1. 采用背照式传感器，显著提升了低光环境下的拍摄表现

2. 具备智能全景扫描模式，可轻松拍摄宽幅照片

3. 支持10fps高速连拍

4. 内置光学防抖功能

5. 配备笑脸快门、人脸识别等智能拍摄功能





6. 机身厚度仅17.8mm，重量约133g，便携性出色

在充足的光照条件下，TX9C的拍摄效果相当不错，画面质量很高，色彩还原度也相当准确。但是，因为传感器的尺寸较小，它的感光度表现并不理想。因此，为了获得更好的拍摄效果，建议在ISO800以下进行拍摄。至于风景和建筑的拍摄，25mm的广角端是个不错的选择，而100mm的长焦端则可以满足日常拍摄的各种需求。

在视频拍摄领域，TX9C具备1920×1080/60i的高清视频录制能力，采用AVCHD格式，画质明显优于常规的MP4格式。不过，由于它是早期推出的产品，不支持外接麦克风，所以录音效果较为受限。

在操控设计方面，TX9C实现了全触控操作功能，其菜单界面既清晰又直观，使用起来非常方便。然而，与目前市场上的某些产品相比，TX9C的触控反应速度稍微有些慢，用户有时候需要连续点击多次才能获得反馈。另外，相机内置了众多场景模式和滤镜效果，非常适合初学者轻松上手。

电池的使用寿命尚可，一次充电后大概可以拍下两百多张照片。在存储配置上，这款设备兼容Memory Stick Duo和SD/SDHC卡。

TX9C尽管上市已有数年，然而，作为索尼早期背照式传感器的代表，它在二手市场上依然有一定的价值。不过，与当下智能手机相比，TX9C在画质和功能上已不再突出，更适宜作为收藏或备用相机。