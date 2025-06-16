金立E3，于2013年推出，是一款主要针对经济预算有限的消费者群体的基础型手机。该手机拥有4.5英寸的IPS显示屏，屏幕分辨率达到了854×480像素。在那个时期，与同类产品相比，它的显示效果算是相当一般。该设备选用了联发科的MT6589四核处理器，处理器的主频是1.2GHz；另外，它还拥有1GB的运行内存和4GB的存储容量；不仅如此，它还具备扩展存储的功能，最大支持32GB的存储卡。

该系统运行的是Android 4.2 Jelly Bean操作系统，同时配备了金立自主研发的Amigo UI界面。它的相机拥有500万像素的后置摄像头和30万像素的前置摄像头，支持自动对焦，并配有LED补光灯，拍摄效果能够满足日常使用。电池容量达到1900mAh，在当时智能手机的续航能力中算是较为出色的。





这款手机的尺寸是134毫米、67.8毫米和9.3毫米，重量约为138克。用户有黑色和白色两种颜色可供选择。它能够支持WCDMA/GSM双卡双待的网络模式，这在当时是一种实用的设计。另外，它还配备了蓝牙4.0、WiFi、GPS等基本功能。机身上侧安装了音量控制按钮以及电源开关，同时，在机身的下方部分，我们可以看到Micro USB充电接口和3.5毫米的标准耳机插口。

这款手机售价在800至1000元人民币区间，主要锁定那些看重性价比的消费者群体。金立E3作为一款入门级机型，可以流畅运行日常的社交应用和简单的游戏。不过，受限于硬件配置，它在执行多项任务或运行大型应用程序时，可能会显得有些力不从心。总体来看，这款手机更适合那些对手机性能需求不高的用户，他们主要使用手机进行通话、发送短信和运行一些基础应用。