华为公司于2011年推出了中端智能手机U8820，该机搭载了Android 2.3操作系统。U8820配备了3.8英寸的TFT电容触摸屏，屏幕分辨率为480×800像素，这在当时是市场上的主流显示水平。手机尺寸为120×62×11.6毫米，重量大约为130克，整体造型简约且颇具格调。

华为U8820手机搭载了高通的MSM8255 Snapdragon S2单核处理器，这款处理器的主频高达1GHz。此外，该手机配备了512MB的RAM和4GB的ROM存储容量。值得一提的是，它还支持最大容量为32GB的microSD卡进行存储扩展。在那个年代，这样的配置完全足够应对日常所需，涵盖了上网浏览网页、操作社交应用以及娱乐休闲的简单游戏。

这款相机功能多样，拥有500万像素的高清后置镜头，具备自动对焦和LED补光功能，可以捕捉720p的高清影像。尽管缺少前置摄像头，但鉴于当时用户的主要需求，这样的配置已经能满足日常使用。在网络连接方面，它兼容GSM和HSPA两种网络制式，理论上的最大下载速度能够达到14.4Mbps。





该设备内置1500mAh锂离子电池，足以应对日常使用中约一天的电量消耗。它搭载了GPS定位技术，并且兼容蓝牙3.0的连接。另外，它还配备了microUSB 2.0数据传输接口和3.5mm标准耳机插孔。系统界面使用了华为自研的Emotion UI，使用体验十分顺滑。

华为早期推出的智能手机U8820，记录了华为在移动通信领域的成长轨迹，并为后续更高级别的手机型号打下了牢固的基础。这款产品的问世，还助力华为在中端智能手机市场稳固了其市场份额。