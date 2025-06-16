苹果电脑2024年新款

2024年，苹果公司的新款Mac产品线预计将迎来一次重大的更新。根据供应链的信息，苹果公司正在对一款搭载M3 Pro和M3 Max芯片的MacBook Pro进行测试。这款产品采用的是台积电的3nm制程工艺。相比上一代产品，其性能提升了大约20%，而能效比则提高了30%。

新款MacBook Pro或许会采用更窄的边框设计，同时保持14英寸和16英寸的屏幕尺寸，机身则会更加轻薄。ProMotion自适应刷新率技术或许会被引入到基础款的MacBook Pro中。键盘区域可能也会进行重新设计，以此来提升散热效率。

iMac系列即将新增一款32英寸的新型号，该型号将搭载M3系列芯片，并且屏幕分辨率将提升至6K级别。与此同时，24英寸的基础款iMac也有望同步升级至搭载M3芯片的版本。此外，新款iMac预计将支持更丰富的接口配置，其中包括新增的Thunderbolt端口。

Mac mini即将进行外观上的革新，其机身将变得更加纤薄，用户可以选择搭载M3或M3 Pro处理器的版本。同时，Mac Studio预计将升级到M3 Ultra芯片，其性能将能够与英特尔的至强工作站处理器相媲美。





在软件层面，macOS 15将着重提升多任务处理效能，对前台任务管理进行优化，同时加强对外接显示器的兼容性。此外，系统应用中或许会融入新的AI技术。

价格上，基础款的MacBook Pro的起始价格可能与目前的产品相当，而高端配置的机型，因为芯片的更新，预计价格会上涨大约5%到10%。据悉，苹果公司计划在2024年的春季或秋季举行的新品发布会上发布这些新款产品。

在环保领域，苹果公司承诺将提升其产品中回收材料的占比，同时，其包装设计有望变得更加精简。此外，某些型号的产品可能会使用全新的100%再生铝材质来打造机身。