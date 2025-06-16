联想的台式机在办公和家庭领域被广泛使用，其产品主要分为ThinkCentre和IdeaCentre两大系列。在ThinkCentre系列里，产品主要面向商务办公市场，着重于稳定性和安全性；该系列采用了模块化设计，便于维护和升级；此外，它还支持英特尔vPro技术，具备远程管理功能。IdeaCentre主要针对家庭用户进行设计，其特点在于强调娱乐功能，而且大多数型号都配备了独立的显卡，同时还拥有高效的散热系统。

当前市场流行的配置有这些：基础款使用i3处理器，内存为8GB，固态硬盘容量是256GB；中等配置则升级到i5处理器，内存增至16GB，还多了512GB固态硬盘和1TB机械硬盘；而高端型号，处理器是i7或i9，内存有32GB，固态硬盘有1TB，显卡可以选择GTX或RTX系列。接口类型丰富多样，包括USB 3.2、Type-C、HDMI、DP等，而且某些型号还保留了VGA接口。





购买时请注意：商用场合下，最好挑选装有TPM安全芯片的机器；设计作业时，应重视显卡的优异表现；若设备将用于娱乐，则推荐购买配备中高端显卡的型号。在售后服务上，联想提供三年内的免费上门检修服务；另外，部分型号还提供除硬盘回收以外的增值服务。价格跨度较大，从大约3000元的入门级办公用具到超过一万元的高性能专业工作站，各类产品应有尽有。

请记得定时对机箱内灰尘进行清理，以保证散热通道的畅通无阻；在升级内存时，留意主板所能支持的最大内存容量；对于系统盘，推荐使用原厂生产的固态硬盘，以保障系统的稳定性。利用联想电脑管家软件，能够轻松完成驱动程序的更新和硬件状态的检测。