诺基亚最新推出的高端机型Nokia XR21，承袭了品牌一贯所倡导的坚固耐用的设计理念。这款手机搭载了康宁公司生产的Victus大猩猩玻璃屏幕，并且通过了IP69级别的防水防尘认证，具备了在极端恶劣环境下使用的强大能力。手机的外壳由铝合金框架和聚碳酸酯背板组成，其耐用性达到了军工级的标准。

XR21手机搭载了高通骁龙8 Gen 2处理器，有8GB或12GB内存可选。机身配备了一块6.7英寸的AMOLED屏幕，支持120Hz的高刷新率，屏幕的分辨率达到了2560×1440像素。后置摄像头组合包括一颗6400万像素的主摄像头、一个1200万像素的超广角镜头以及一个800万像素的长焦镜头，支持录制8K视频。而前置摄像头则达到了3200万像素。

电池容量高达5000mAh，支持65W的有线快充和30W的无线充电。在系统配置上，使用Android 13操作系统，确保用户能够享受到三年的系统升级和四年的安全补丁更新。存储空间方面，提供128GB、256GB和512GB三种容量选项，同时支持通过microSD卡进行存储扩展。





这款产品拥有几个显著特点：它配备了3.5mm的耳机接口、双声道音响、屏幕指纹识别功能以及NFC功能。该手机的起步价格是899美元，提供黑色和绿色两种颜色供消费者挑选。特别适合那些从事户外活动的人士和使用者，他们对于产品的耐用性有较高的要求。

在影像技术这一领域，诺基亚与蔡司不断加强合作，对夜间拍摄及远距离拍摄功能进行了优化升级。新推出的“专业拍摄模式”使用户能够对相机设置进行全方位的自定义调整。5G网络技术实现了对主流频段的全面覆盖，同时，Wi-Fi 6E技术也带来了更快的无线传输速率。

在安全性能方面，XR21搭载了专门的安全芯片，支持面部识别和指纹解锁两种安全验证方式。它所具备的企业级安全功能，完全能够满足商务人士的使用需求。另外，该设备内置了诺基亚的专属应用，比如My Nokia用于设备管理，Battery Care则致力于提升电池的性能。