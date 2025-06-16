12月11日晚上，小米13系列新品发布会在中国北京成功举办。会上，小米13和小米13 Pro两款高端手机正式亮相，均搭载了最新的第二代骁龙8处理器。小米13拥有6.36英寸的直边屏幕，屏占比高达91.7%，并且支持高达120Hz的刷新率。而小米13 Pro则配备了6.73英寸的2K级曲面屏幕，能够实现1-120Hz的自适应刷新率。

在影像系统上，小米13系列全面配备了徕卡品牌的专业级光学镜头。其中，小米13 Pro使用了1英寸的大尺寸感光元件作为主摄像头，拥有f/1.9的宽阔光圈，并配备了OIS光学防抖功能。在专业拍摄模式下，它能捕捉到14bit的RAW格式照片。而小米13则配备了5000万像素的三摄系统，并支持3.2倍的光学变焦。两款手机均具备徕卡提供的原生双画质功能，能够呈现徕卡经典和徕卡鲜艳两种不同的色彩风格。

性能方面，第二代骁龙8移动平台基于台积电的4nm制程技术，CPU性能提高了37%，GPU能效则提升了42%。与之相匹配的是LPDDR5X内存和UFS 4.0闪存，使得安兔兔跑分成绩超过了130万。此外，散热系统使用了3400mm²的大尺寸VC液冷均热板，并具备动态性能调度的功能。





在续航能力上，小米13搭载了4500mAh的电池，并支持67W的有线快速充电和50W的无线充电功能。而小米13 Pro则配备了4820mAh的电池，其充电方式包括120W的有线快充和50W的无线充电。此外，系统方面预装了MIUI 14，该系统以剃刀计划为核心，相较于前代系统，固件体积减少了23%。

该产品具备IP68级别的防尘防水功能、配备立体声双扬声器、搭载X轴线性马达以及红外遥控技术。在价格上，小米13的起步价为3999元，而小米13 Pro的起步价则是4999元。这两款手机将于12月14日上午10点正式开始销售。