诺基亚S40软件，即运行在诺基亚Series 40操作系统上的应用程序。Series 40，是诺基亚为功能手机量身打造的操作系统平台。它主要服务于2000年代初至中期的诺基亚非智能手机系列。这类软件普遍使用Java ME（J2ME）技术进行开发，其文件扩展名一般为.jar或.jad。

S40系统支持多种实用软件类型，包括：

1. 工具类软件：如单位转换器、计算器、日历、闹钟等

2. 游戏类：当时流行的贪吃蛇、俄罗斯方块等经典游戏

3. 社交应用：简易版QQ、MSN等即时通讯工具

4. 浏览器：Opera Mini等移动网页浏览器

5. 媒体播放器：支持MP3、3GP等格式的播放软件

安装S40软件的主要方法：





通过诺基亚官方应用商店下载

使用数据线连接电脑传输安装包

通过蓝牙或红外传输安装

部分机型支持GPRS下载安装

软件的运行需要依托于能够兼容Java MIDP 2.0和CLDC 1.1标准的设备。由于硬件性能的限制，S40软件的文件大小通常不会很大，一般只在几百KB到几MB之间。在界面设计上，它充分考量的就是功能手机用户的使用习惯，操作上主要是通过数字键盘来完成的。

智能手机的普及使得S40平台逐渐在市场上失去了踪迹，尽管这样，仍有许多老款手机在使用。若想获取这些软件，可以浏览一些怀旧手机论坛或资源网站，寻找过往版本。但要注意，由于系统较为老旧，许多软件在现在的网络环境下可能无法正常运行。