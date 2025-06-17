神舟十四号航天员队伍由陈冬担任指令长，成员还包括刘洋和蔡旭哲。这趟任务是我国在空间站建设阶段的第二次载人飞行任务，于2022年6月5日顺利发射，并已抵达太空。

陈冬航天员这次是第二次执行太空任务，他之前已经有过参与神舟十一号任务的经验。在此次任务中，他身担重任，担任了指令长的角色，主要负责驾驶载人飞船并完成交会对接。刘洋是我国首位踏入太空的女性航天员，这次是她自十年前之后再次踏上太空之旅。而蔡旭哲则是太空的新手，他的主要任务是负责进行空间科学实验和技术试验。

在轨驻留期间，航天员乘组完成了多项重要任务：

1. 首次实现空间站组合体的在轨转位

2. 完成了问天实验舱和梦天实验舱的对接工作

3. 开展了多项空间科学实验和技术试验

4. 进行了3次出舱活动

5. 完成了天舟货运飞船的手控交会对接试验

航天员们开展了多项科普教育活动，其中便包括“天宫课堂”的太空授课。在太空中，他们进行了各种体育锻炼，接受了心理辅导，以及其他多种活动，目的在于保持身心健康的良好状态。

神舟十四号乘组在太空中逗留了183天，到了2022年12月4日，他们成功到达了东风着陆场。这次任务对于未来空间站运行阶段来说，收获了许多极其珍贵的经验。