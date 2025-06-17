诺基亚最贵的手机多少钱

诺基亚公司推出的最贵手机型号是Vertu系列的Signature Diamond，售价高达88000美元，换算成人民币大约是60万元。这款手机在2006年首次亮相，它的外壳是用18K白金打造的，上面还镶嵌了50颗钻石。而在键盘设计上，它使用了蓝宝石水晶材料。Vertu手机因定位高端而备受关注，每一款产品都经过精心手工打造，同时还提供专属的管家式服务。

诺基亚其他高端机型价格：

Vertu Constellation Monogram 的售价大概在两万美元上下。

2. Vertu Aster 约10000美元起

3. 诺基亚8800 Arte 约3000美元

4. 诺基亚8 Sirocco 约750美元

Vertu手机昂贵的几个主要原因：





全部采用贵金属材质（黄金、铂金等）

手工打造，每部手机需耗时数月

配备24小时专属管家服务

限量发售，具有收藏价值

使用蓝宝石水晶屏幕和红宝石轴承

Vertu品牌已经与诺基亚分道扬镳，但它的手机产品依然延续了诺基亚时代所推崇的奢华定位。在Signature Diamond系列中，最贵的型号全球限量发售20台，主要针对的是中东和俄罗斯地区的富裕人群。这些手机不仅具备基本的通讯功能，更像是高端奢侈品，代表着一种身份和地位的象征。