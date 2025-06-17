联想在2007年发布了联想旭日C460M，这款笔记本颇受好评。它配备了15.4英寸的宽屏LCD屏幕，分辨率达到了1280×800，非常适合日常办公和娱乐使用。该设备硬件配置上使用了英特尔酷睿2双核处理器，处理器主频介于1.66GHz到2.0GHz之间；内存配置为1GB DDR2，并可升级至4GB；硬盘容量则有120GB和160GB等多种选项。

旭日C460M在显卡方面有两种配置可选，分别是集成显卡和独立显卡。若选择独立显卡，则会搭载NVIDIA GeForce Go 7300型号，其显存容量达到128MB。在当时，这样的配置足以满足基本的图形处理需求。这款飞机在接口配置上相当多样，设有三个USB 2.0端口，一个VGA输出端口，一个IEEE 1394端口，一个ExpressCard插槽，此外还配备了一个集成了四种读卡功能的读卡器。





散热系统采用了一个风扇来冷却，其底部装有多个散热孔。该设备配备了6芯锂离子电池，正常使用时长大概在2至3小时。整体重量约为2.8公斤，这在当时属于中等偏重的类型。系统内置了Windows Vista Home Basic操作系统，同时也能支持Windows XP系统。

这款笔记本价格合理，性能优越，特别适合学生和家庭成员选购。虽然在性能上略低于高端商务笔记本，但它完全能够应对日常文档处理、网页浏览和影音娱乐等需求。然而，需要提醒的是，由于它的上市时间较早，硬件配置可能无法完全适应现代软件的快速发展。