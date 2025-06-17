三星m628是一款具有象征意义的旧款功能手机，它的诞生时间可以回溯到21世纪初。该手机采用了平板式的造型设计，其具体尺寸为103毫米×45毫米×13.5毫米，重量大致在75克上下。在那个年代，这样的尺寸和重量被认为十分小巧和便于携带。

在硬件方面，m628配备了1.5英寸的CSTN彩色显示屏，屏幕分辨率为128×128像素。此外，手机内置了30万像素的摄像头，支持拍照和视频录制功能。至于存储容量，该手机内置了大约10MB的内存，并且支持通过microSD卡扩展存储空间。

M628支持GSM 900/1800/1900三个频段网络，配备1000mAh的锂电池，续航表现优异，待机时间可达约200小时，通话时间大约为3小时。同时，该手机能够接收和发送短信及彩信，还内置了WAP 2.0浏览器，便于用户进行基本的网页浏览。





这款手机拥有众多实用特性，包括内置的FM广播接收、MP3音乐播放功能、Java应用的支持，还配备了计算器和闹钟等实用工具。而且，它运行的是三星自主研发的操作系统，界面设计简洁直观，操作起来反应敏捷。

2000年代初，m628凭借其时髦的款式设计、稳定的运行表现和较为完备的功能，吸引了大量消费者的喜爱，成为了那个时代颇受欢迎的中端手机之一。虽然现在看来它的配置有些欠缺，但在当时，它已经是一款功能相当齐全的手机了。