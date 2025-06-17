诺基亚n71手机图片

诺基亚N71，这款手机由诺基亚公司在2006年推出，属于翻盖式智能手机。它搭载的是Symbian S60操作系统。该手机采用了独特的“双铰链”翻盖设计，在那个时代，其外观设计显得格外引人注目。

N71以黑色为主色调，机身设计简洁而大气，银色边框的点缀使其更具时尚感。手机正面配备了一块2.4英寸的26万色TFT主屏幕，其分辨率符合QVGA标准，也就是320×240像素。另外，手机还额外配备了一块1.36英寸的65K色外屏。整体尺寸为98.6×51.2×25.8毫米，重量约为139克。

N71的摄像头配置中，后置了200万像素的主摄像头，支持高达8倍的数码变焦，还配备了闪光灯。此外，前置的30万像素副摄像头非常适合用于视频通话。拍照界面设计得既简洁又直观，用户可以选择多种拍摄模式，并对拍摄效果进行相应的调整。

N71在内部配置上，使用了220MHz的ARM处理器，拥有35MB的存储空间，还支持miniSD卡的扩充。此外，它还配备了BL-5C型号的锂电池，电池容量为970mAh，根据理论计算，其待机时间可达264小时。





N71在功能方面拥有众多亮点，能够兼容GSM 900/1800/1900三个频段，并且支持蓝牙2.0、红外线以及USB 2.0的连接方式。另外，它还内置了RealPlayer播放器，可以播放MP3、AAC等多种音频格式，同时也能支持MPEG4、3GPP等多种视频格式。

该手机内置了Office文档阅读器和Adobe PDF阅读器等办公软件，同时具备FM收音机的功能。凭借其独特的设计风格和多样化的功能特性，这款手机在诺基亚N系列中赢得了极高的赞誉，成为了公认的典范之作。

在众多手机论坛和怀旧网站上，我们仍能找到诺基亚N71的高清产品图、详尽的细节图以及真实的拍摄样本。这些图片细致地描绘了手机的整体外观、键盘的布局、屏幕的显示质量以及拍照的实际效果。