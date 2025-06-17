联想y480上市价格

联想Y480于2012年4月正式面市，作为联想Y系列高性能笔记本的典范，备受关注。这款笔记本的售价根据配置的不同有所差异。以搭载i5处理器的入门级Y480为例，其价格大约在5999元左右；而搭载i7处理器和独立显卡的高配版，价格则上升至7999元。

这款笔记本搭载了第三代英特尔酷睿处理器，同时装备了NVIDIA GeForce GT 640M独立显卡，这样的配置在当时算是中高端游戏笔记本的范畴。它配备了14英寸的屏幕，分辨率达到了1366×768，并且搭载了支持杜比音效的JBL音响系统。而且，它那标志性的橙色腰线设计，也让它成为了当时游戏玩家们的热门选择。





需要强调的是，Y480沿袭了Y系列“强悍小Y”的品牌定位，在散热能力和性能发挥方面表现优异。与市场上同期同类产品相较，Y480在性价比方面具备一定优势，特别是配备i5处理器的版本，颇受众多学生用户的青睐。

上市约半年后，新一代产品问世，Y480的价格开始有所调整，降价幅度大约在500至800元。进入2013年年初，部分经销商对库存型号的促销力度进一步增强，优惠额度已经提升至大约1000元。