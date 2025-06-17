2007年，第一代iPhone问世，屏幕尺寸为3.5英寸，采用了触摸屏技术，摒弃了传统的物理键盘，运行iOS系统，引领了智能手机的全新时代。到了2008年，iPhone 3G版本问世，它首次实现了对3G网络的支持，并且推出了App Store应用商店。

2009年，iPhone 3GS问世，其性能显著增强，新增了视频拍摄功能。到了2010年，iPhone 4搭载了Retina显示屏，并配备了前置和后置摄像头，其金属边框设计被奉为经典。2011年，iPhone 4s加入了Siri语音助手，同时摄像头像素也升级到了800万。

2012年，iPhone 5换装了4英寸的屏幕，启用了Lightning接口，并且首次加入了4G LTE网络功能。到了2013年，iPhone 5s加入了Touch ID指纹识别技术，并配备了64位处理器，与此同时，还推出了多款颜色的iPhone 5c。

2014年，iPhone 6系列在屏幕尺寸上实现了突破，分别是4.7英寸的iPhone 6和5.5英寸的iPhone 6 Plus，并且采用了曲线边缘的设计。到了2015年，iPhone 6s系列在技术上进一步升级，加入了3D Touch压力感应功能，以及配备了1200万像素的摄像头。





2016年，苹果公司推出了iPhone 7，该机型取消了3.5mm耳机接口，增加了防水特性，并且推出了亮黑色款。到了2017年，iPhone 8系列回归了玻璃材质的后盖设计，并支持无线充电技术。与此同时，还推出了iPhone X，它采用了全面屏设计，并引入了Face ID面部识别功能。

2018年，iPhone XS系列与XR型号相继问世，其中XS系列搭载了OLED显示屏，而XR则采用了LCD屏幕。进入2019年，iPhone 11系列引入了超广角拍摄功能，而Pro型号更是配备了三摄像头系统。

2020年，iPhone 12系列产品支持5G网络，采用了直角边框的设计，并且整个系列都配备了OLED屏幕。进入2021年，iPhone 13系列在摄像头系统上进行了优化，刘海的尺寸也有所减小，同时电池的续航能力也得到了加强。

2022年，iPhone 14系列不再包含mini型号，取而代之的是Plus版本。同时，Pro系列首次引入了动态岛交互设计，并将主摄像头的像素升级到了4800万。进入2023年，iPhone 15系列全面采用了灵动岛设计，并且转换为了USB-C接口。此外，Pro系列还配备了采用3nm工艺制程的芯片。