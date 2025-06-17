联想乐phone当年多少钱

联想集团在2010年推出了名为乐Phone的智能手机，这一产品标志着联想在移动通信领域的重大战略部署。乐Phone作为我国早期国产智能手机的佼佼者之一，运行的是基于Android系统深度定制的LeOS操作系统。它拥有3.7英寸的AMOLED触摸屏，并配备了1GHz的高通Snapdragon处理器。

2010年5月，乐Phone正式亮相，其官方售价为2899元人民币。这个价位在当时属于中高端智能手机范畴。与同期国际品牌如iPhone 3GS等旗舰机型动辄5000元左右的售价相比，乐Phone的定价显然更具性价比优势。

随着市场发展，乐Phone系列后续推出了多个版本和配置：

标准版乐Phone：2899元





乐Phone 3GW100售价2999元，同时新增了对WCDMA网络制式的支持。

乐Phone S1：2499元（2011年推出的升级版）

需留意的是，这些价格均为当时官方所定的指导价，而在实际的销售过程中，消费者可能会享受到不同幅度的促销折扣。乐Phone作为我国智能手机发展史上的一个关键产品，其定价策略体现了国产手机厂商当时力图以高性价比切入高端市场的尝试。