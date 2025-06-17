诺基亚手机游戏有哪些

诺基亚的游戏成为了许多80后、90后的难忘记忆。那个年代，功能手机非常流行，诺基亚手机自带的以及可以下载的游戏，虽然画面比较简单，但给人带来了不少乐趣。

1. 贪吃蛇系列

诺基亚手机上，人们最熟悉的一款游戏便是这款。在这款游戏中，贪吃蛇1代是最初的版本。随着游戏的发展，到了2代，它增加了障碍物和调整速度的功能。而到了3D版，游戏更是采用了三维立体效果。

2. 空间大战

这是一款太空射击游戏，玩家要操控飞船进行射击，同时还得避开陨石和击落敌机。随着关卡不断推进，游戏难度也随之逐步上升。

3. 保龄球

这款游戏让玩家能够通过按键控制保龄球的方向和力度，之后又推出了带有三维效果的更新版本。

4. 高尔夫

一个简单的高尔夫模拟游戏，需要计算力度和角度来击球入洞。

5. 跳舞达人

通过按键配合音乐节奏的游戏，类似于现在的节奏大师。

6. Bounce

玩这款弹跳球操控游戏时，要留意避开各种不同的障碍物。游戏画面色彩鲜艳，操作方式同样充满乐趣。

7. 赛车游戏

包括2D赛车和3D赛车两个版本，可以自定义比赛赛道和难度。

8. 俄罗斯方块

经典方块消除游戏，可以调整下落速度。

9. 麻将

包含多种麻将玩法，如广东麻将、四川麻将等。

10. 扑克游戏

包括21点、德州扑克等多种纸牌游戏。

11. 数独

数字逻辑游戏，有多个难度等级可选。

12. 泡泡龙

经典的泡泡射击消除游戏。

13. 麻将连连看

需要找出相同牌面消除的益智游戏。

14. 国际象棋

标准的国际象棋游戏，可与AI对战。

15. 坦克大战

双人对战的坦克射击游戏。

这些游戏在诺基亚的应用商店中可以找到，而且部分高端机型还支持Java游戏运行。尽管现在智能手机上的游戏画面非常精美，但诺基亚手机中的游戏所提供的简洁与愉悦，依旧在许多人心中留下了难以忘怀的温馨记忆。