三星在2021年推出的S21系列中，特别推出了性价比极高的S21 FE手机。这款手机配备了6.4英寸的Dynamic AMOLED 2X屏幕，具备120Hz的高刷新率功能，同时屏幕的分辨率高达2400×1080像素。这款手机的尺寸是155.7毫米宽、74.5毫米高、7.9毫米厚，重量大概在177克左右，并且提供了多种颜色选项。

S21 FE在性能方面表现出色，配备了高通骁龙888处理器或是三星Exynos 2100处理器，这取决于不同地区的配置。该设备拥有8GB的运行内存，以及128GB或256GB的存储容量。其后置摄像头系统包括1200万像素的主摄像头、1200万像素的超广角镜头和800万像素的长焦镜头，并支持3倍光学变焦。此外，它还配备了3200万像素的前置自拍摄像头。

这部手机搭载了4500mAh的大容量电池，支持25W的有线快充、15W的无线快充以及反向无线充电功能。它搭载的是基于Android 12系统的One UI 4界面，并且能够兼容5G网络、Wi-Fi 6、蓝牙5.0和NFC技术。除此之外，它还具备IP68级别的防尘防水功能，这一点尤为突出。

S21 FE在维持S21系列核心配置的同时，对售价进行了调整。主要变化有：后盖改为塑料材质、电池容量有所减少，以及取消了3.5mm耳机接口。对于追求旗舰级性能但预算有限的消费者而言，这款手机无疑是个不错的选择。