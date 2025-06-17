诺基亚7210上市价格





2002年9月，诺基亚7210正式投放市场，它是诺基亚公司推出的首款具备彩屏功能的商务手机。该手机的初始售价为599欧元，相当于人民币约4700元。7210配备了4096色STN彩色屏幕，这在当时算是高端配置。从产品定位上分析，7210属于诺基亚7系列中的个性商务款，它位于8系列奢华款和6系列实用款之间。在功能上，7210具备GSM900/1800双频段网络支持、WAP1.2.1版本的浏览器、GPRS数据传输以及MMS彩信服务。此外，它还内置了FM收音机，并配备了16和弦铃声。存储方面，采用动态内存管理技术，并支持通过MMC卡进行扩展。在当时的市场上，与7210同价位的产品有索尼爱立信的T68i（售价大约550欧元）以及摩托罗拉的T720（售价大约580欧元）。彩屏技术尚在推广阶段，2003年伊始，这款手机在中国大陆地区的官方售价保持在4000至4500元之间，直至2003年下半年才开始逐渐下滑，降至3000元以下。值得一提的是，诺基亚7210的键盘采用了创新的“波浪”造型，这种符合人体工程学的设计荣获了2003年的iF设计奖，也因此成为了该手机的一大亮点。