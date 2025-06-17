诺基亚创立于1865年，起初只是一家从事造纸业务的工厂。自1960年代起，公司开始涉足电信设备的生产。到了1982年，诺基亚推出了首款车载电话Mobira Senator，这一产品标志着诺基亚正式踏入移动通信行业。

1987年，诺基亚推出了其首款具有便携性的手机——Mobira Cityman 900。该手机重量大约为800克，通话可持续一小时。这一产品为诺基亚在移动通信行业确立了坚实的地位。

1992年，诺基亚推出了1011型手机，这款手机是全球首批投入生产的GSM手机之一，能够存储多达99个联系人信息，它的问世标志着数字移动通信时代的正式开启。到了1994年，2100系列手机的市场表现十分亮眼，销量一举突破了2000万台，创下了那个时代的销售新高。

1998年，诺基亚推出了6110，这是全球首款内置游戏的手机，其中预装了广受欢迎的"贪吃蛇"游戏。同年，5110手机凭借其可更换外壳的设计，迅速在全球范围内走红，引领了手机个性化定制的潮流。

21世纪初，诺基亚步入辉煌时期。2003年，1100型号手机创下2.5亿台的销量新高。到了2005年，N70成为全球首款搭载Symbian S60系统的智能手机。再来看2007年，N95手机配备500万像素摄像头和GPS功能，充分展示了其卓越的多媒体性能。

2009年，N86手机问世，首次搭载了AMOLED屏幕，并且其摄像功能达到了800万像素的高标准。但是，随着iPhone和安卓手机的迅速崛起，诺基亚的市场份额逐渐出现了下滑的趋势。

2011年，诺基亚与微软携手建立了战略联盟，共同推出了搭载Windows Phone系统的Lumia系列手机。到了2013年，微软完成了对诺基亚手机部门的收购。再后来，2016年，诺基亚将品牌授权给了HMD Global，该公司重新推出了使用安卓操作系统的智能手机。

2020年，诺基亚推出了8.3 5G，这标志着该品牌重新进军高端市场。目前，诺基亚手机以其坚固耐用的品质和纯净的安卓系统为卖点，在特定市场中维持着稳定的用户基础。