附近的电脑修理店电话

若您想要查找周边的电脑维修服务电话，可以采取以下几种途径来获得：

1. 在线搜索使用搜索引擎（例如百度、谷歌），在搜索框中输入“你所在的城市名称+电脑维修电话”，一般能找到周边维修店的联系电话。

2. 本地生活服务平台美团、大众点评、58同城等网站可查询商家联系电话，只需输入“电脑维修”关键词，并选择你所在的城市，即可轻松获取相关联系信息。

3. 地图应用打开高德地图、百度地图或腾讯地图，输入“电脑维修”，地图会展示周边维修店的地址及联系电话，点击查看即可获得详细信息。





4. 社区论坛或微信群加入本地的社交群组或讨论版块，咨询是否有人能推荐信誉良好的电脑维修店铺，一般会有热心的网友分享联系方式。

5. 线下寻找若你住处周边有电子卖场或电脑城，可直接前往咨询，多数商家会在店门处公示联系方式。

推荐挑选那些拥有合法资质且评价不错的维修点，以防遭遇不良商家或是收费不公的问题。可以先咨询一下维修费用和保修规定，然后再考虑是否将设备送去维修。