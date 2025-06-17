尼康2875值得入手吗

尼康28-75mm f/2.8镜头是专为全画幅相机打造的，属于中焦变焦范畴。它非常适合日常拍摄、人像摄影和风景摄影。镜头的光圈恒定在f/2.8，即便是在光线不足的情况下，表现依然出色。而且，它的虚化效果也相当令人满意。

优点：

画质优秀：中心锐度表现良好，焦外过渡自然，适合人像拍摄。

轻便设计：相比其他f/2.8变焦镜头，重量较轻，便于携带。

性价比高：价格低于原厂顶级镜头，但画质接近，适合预算有限的用户。

缺点：

边缘画质稍弱在28mm焦距的广角端，边缘的清晰度略逊于中心区域，不过，若缩小光圈，这一情况会有所好转。

对焦速度一般：相比高端镜头，对焦稍慢，但日常使用足够。

适用人群：

摄影爱好者：想要f/2.8大光圈但预算有限的人。

旅行摄影师：需要轻便镜头，兼顾广角和中焦的拍摄需求。

总结：

尼康28-75mm f/2.8镜头性价比出众，特别适合那些追求大光圈同时希望镜头轻巧的用户。如果你正在寻找一款功能全面的中焦变焦镜头，这款产品无疑是你的不二之选。