索尼A7M3是一款采用全画幅设计的无反相机，该产品在2018年2月正式面向市场。它内置了2420万像素的Exmor R CMOS背照式传感器，并且配备了BIONZ X图像处理器。这款相机的感光度范围宽广，从ISO 100到ISO 51200，同时还可以进行扩展，达到ISO 50至ISO 204800。该相机搭载了混合自动对焦系统，拥有693个相位检测点，以及425个对比度检测点，其对焦区域能够达到总范围的93%。

A7M3拥有五轴机身稳定技术，可进行五级快门速度的调节。它的连拍性能相当强劲，每秒能捕捉到多达十张画面，并且具备自动对焦和自动曝光追踪功能。在视频录制上，它支持以4K 30p的分辨率进行全像素读取，还能进行1080p 120fps的慢动作拍摄。而且，该相机配备了两个SD卡槽，兼容UHS-II标准卡。所采用的电池类型是NP-FZ100，充满电后，大概能拍摄710张图片。





该设备采用镁合金制成，机体坚固，具备出色的防尘和防水特性；它搭载了一块3英寸可旋转的触控屏幕，屏幕分辨率为144万像素；此外，还配备了236万像素的OLED电子取景器；内置了Wi-Fi、NFC和蓝牙连接功能；同时，该设备还支持USB 3.1 Type-C接口。该设备的尺寸为126.9毫米宽、95.6毫米高、73.7毫米厚，整体重量大概在650克左右，这个重量包含了电池和存储卡。