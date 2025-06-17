iphone7plus刚上市价格

2016年9月16日，iPhone7 Plus正式上市。这款苹果公司的高端手机，其售价根据存储容量不同而有所区别。在我国大陆地区，32GB版本的官方零售价是6388元人民币，而128GB版本的售价则是7188元人民币。至于256GB的最高配置版本，其价格定在7988元人民币。与此同时，在美国的零售渠道中，该产品的价格分别为769美元、869美元以及969美元。

iPhone7 Plus是苹果公司推出的首款配备双摄像头的手机，它的价格相比前代产品有所上调。具体来看，128GB版本的售价比iPhone6s Plus同容量版本多了400元人民币，而256GB版本的价格则首次突破了7000元人民币大关。这种定价方式反映出苹果公司对双摄像头等新技术附加价值的明确评估。





由于初期产量有限，iPhone7 Plus一投放市场便遭遇了供货短缺的困境。尤其是亮黑色款式颇受欢迎，黄牛党哄抬的价格甚至高达3000至5000元人民币，导致市场上的实际售价远超官方定价。这种情况大约持续了两月，随后才逐渐有所改善。

值得关注的是，iPhone7 Plus在众多iPhone产品中表现出色，其保值能力特别突出。即便是在发布一年之后，二手市场的售价依然能够维持在首发价的大约60%。这一现象与它卓越的性能和独特的外观设计密切相关。