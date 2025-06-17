小米5g手机价格大全

小米5G手机产品线广泛，覆盖了多种价位，适用于不同消费层次的顾客。以下是2023年小米公司正在销售的5G手机及其具体售价信息：

Redmi Note系列（入门级）：

Redmi Note 12 5G手机，配备了6GB的运行内存，拥有128GB的存储空间，售价仅为1199元。

Redmi Note 12 Pro 5G手机配备了8GB的运行内存，以及256GB的存储空间，其市场售价为1799元。

Redmi K系列（中端性能）：

Redmi K60 5G（8+128GB）售价2499元

小米Civi系列（轻薄时尚）：





小米Civi 3 5G（12+256GB）售价2499元

小米数字系列（旗舰机型）：

小米13 5G（8+128GB）售价3999元

小米13 Ultra的5G型号，搭载了12GB的运行内存和512GB的存储空间，其市场售价为5999元。

MIX系列（高端旗舰）：

小米MIX Fold 3的5G型号，配备了12GB的运行内存和256GB的存储空间，其市场售价为8999元。

官方商城的售价即为该价格，然而，在电商平台购物时，消费者可能会遇到100至500元不等的优惠。因此，我们建议消费者通过小米官网、京东自营店、天猫官方旗舰店等官方渠道进行购买，以避免购买到翻新机或假冒产品。