金立GN777是金立公司新推出的一款智能手机，其核心优势在于明确的商务定位和卓越的电池续航能力。该机型沿用了经典的直板设计，配备了一块5.5英寸的高清屏幕，分辨率高达1280x720像素，画面既清晰又细致。机身部分，金属边框与塑料后盖的结合，使得整体重量控制在165g左右，握持感相当舒适。

GN777的硬件配置中，采用了联发科的MT6750八核处理器，该处理器的主频是1.5GHz。同时，它拥有3GB的运行内存和32GB的存储空间，还支持最大128GB的存储扩展。在那个时期，这样的配置属于中端水平，完全能够应对日常使用和轻度游戏的需求。在相机配置方面，这款设备配备了1300万像素的高清后置镜头以及500万像素的前置镜头，能够实现美颜和全景等多种拍摄效果。

这款手机的一大亮点是其配备了4000mAh的大容量电池，金立自主研发的智能节电技术更是锦上添花，能够保证用户使用2到3天。而且，它还支持反向充电，可为其他设备在紧急情况下提供电力。系统方面，它搭载了基于Android 6.0深度定制的Amigo OS，界面设计简洁直观，还内置了安全中心、微信双开等实用功能。





该设备支持双卡双待，并兼容4G全网络通信，覆盖了我国主要三大运营商的频段。另外，它还拥有指纹识别解锁和VoLTE高清通话等功能。这款产品的售价大约在1500元左右，性价比相当不错。

金立GN777是一款手机，专为商务人士和注重电池寿命的用户量身打造。尽管它的性能不是顶尖，但它的稳定性强，而且电池续航表现优异。对于那些对手机性能要求不是特别高，但需要长时间使用的用户，这款手机是个不错的选择。