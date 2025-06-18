oppoa3手机参数

OPPO A3手机配备了6.2英寸的LCD屏幕，其分辨率是1520×720像素，屏幕占比达到了88%。机身设计采用了3D曲面技术，厚度仅为7.8毫米，重量轻至159克。此外，该手机还提供了骑士黑、石榴红、豆蔻粉三种颜色，供消费者进行选择。

该设备搭载了联发科的Helio P60八核处理器，主频达到了2.0GHz。此外，它拥有4GB的运行内存和128GB的存储容量。而且，它还支持通过插入最高256GB的microSD卡来增加存储空间。另外，该设备内置了3400mAh的电池，并且支持5V/2A的充电规格。

这款手机的背部摄像头像素高达1600万，光圈大小为f/1.8，与之搭配的是200万像素的景深双摄。这样的配置让手机具备了AI场景识别、人像模式等多种功能。至于手机的前置摄像头，它的像素为800万，并且具备AI美颜和面部解锁的功能。

该设备搭载的是ColorOS 5.0操作系统，该系统是以Android 8.1为开发基础。它具备指纹识别和面部识别两种解锁功能。在通信方面，它兼容双4G网络和双VoLTE技术。此外，它还设有3.5mm耳机插孔以及Micro USB充电接口。

该产品配备了游戏加速、智能边栏以及人工智能助手等附加功能。同时，在出厂时，它附赠了充电器、数据线、耳机、保护套以及卡片取出工具。