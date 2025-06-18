联想a60手机啥时候出的

2011年7月，联想公司发布了联想A60手机，这是一款专为初学者设计的智能手机。该手机搭载的是Android 2.3操作系统，同时配备了3.5英寸的HVGA触摸屏，屏幕分辨率达到了320×480像素。该设备配备了联发科MT6573的单核CPU，运行频率为650MHz；另外，它配备了256MB的运行内存和512MB的存储内存；而且，它还具备最大32GB的存储扩展能力。

联想A60在摄像头配置上使用了300万像素的后置摄像头，但遗憾的是，它并没有自动对焦功能。而且，这款手机还支持双卡双待，这在当时的中低端手机市场中是非常少见的。它的电池容量达到了1500mAh，在那个时期的硬件水平来看，这样的容量足以保证较长的使用时间。





联想A60主要面向那些预算不高的智能手机初学者，这款手机价格实惠，还支持双卡功能，因此在中国的市场上取得了良好的销售业绩。它兼容WCDMA和GSM两种网络模式，能够满足用户在不同网络环境下的使用需求。

联想早期推出的数款Android手机里，A60在系统优化和用户界面设计方面较为基础，但这一点却为联想后续智能手机的研发提供了宝贵的经验。A60的诞生，标志着联想正式开始重视Android手机市场，并接连推出了覆盖不同价位的产品线。