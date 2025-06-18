三星s4当时价格是多少

2013年4月，三星Galaxy S4在全球范围内正式发售。这款手机是当时三星的顶级产品，其价格在不同市场和版本上存在一定区别。在美国，16GB版的裸机售价为639美元，换算成人民币大约是3980元；而32GB版的售价则是749美元，相当于人民币4660元左右。欧洲地区的价格大约在600到650欧元之间，换算成人民币大约是4900到5300元，这个价格会因各国的税收政策不同而有所变动。

在中国大陆地区，三星S4的官方版16GB内存版本首次开售的价格为5199元，这一价位相较于当时国内高端手机明显偏高。然而，在上市后的三个月内，随着市场竞争的日益激烈，该机的售价很快下滑至大约4500元。当时国内运营商普遍实行合约机政策，中国移动、联通、电信纷纷推出了赠送手机作为话费预存奖励的合约方案，这样算下来，购买手机的费用可以降低到3000元以下。





从产品配置方面来看，S4配备了5英寸的1080P Super AMOLED屏幕、Exynos 5410八核处理器以及1300万像素的摄像头等高端硬件，这些先进配置使得其定价处于高端水平。与上一代S3的上市价4988元相比，S4的定价提升了大约4%，这一变化体现了三星在智能手机领域的品牌价值。截至2014年S5型号推出之际，S4的官方售价已经降至3500元这个价格区间，而在一些第三方销售渠道，2800元左右的价格甚至成为了剩余库存的售价。