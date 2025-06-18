摩托罗拉Z2，是2017年摩托罗拉公司发布的一款智能手机，属于Z系列。它继承了模块化设计，同时支持Moto Mods扩展模块，这使得用户能够享受到更加多样化的个性化定制服务。

摩托罗拉Z2手机搭载了高通骁龙835处理器，配置了4GB的RAM和64GB的存储空间，并且可以通过microSD卡进一步扩展至256GB。它还装备了5.5英寸的AMOLED全高清显示屏，画面色彩鲜艳，观看角度也很宽广。

Z2在相机配置上采用了1200万像素的双摄像头，支持激光和相位两种对焦技术。它的前置摄像头拥有500万像素，并配备了广角镜头和闪光灯。在拍照功能上，它提供了专业模式、全景拍摄和慢动作视频录制等多种拍摄选择。





电池容量为2730mAh，支持涡轮快速充电技术。机身厚度仅5.99毫米，重量轻至145克，依旧保持了轻薄的设计风格。系统内置Android 7.1.1操作系统，未来有望升级到更高版本。

Z2的独特性体现在它保留了3.5mm耳机接口，这一点在同类产品中较为罕见。另外，它还配备了NFC技术和USB Type-C接口。设计上采用模块化，用户可根据需求自由添加额外的电池、投影仪或音响等模块。

这款手机定位在中高端市场，主要服务于那些渴望独特体验的年轻消费者。它的设计采用了模块化理念，这在当时的智能手机中显得格外突出，为用户提供了更多娱乐和功能扩展的空间。