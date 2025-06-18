三星note11首次曝光

三星Note11的发布引起了科技界的极大关注。据消息透露，这款高端机型在屏幕技术、S Pen手写笔性能以及摄像头系统等方面，都将实现显著的提升。

根据工程机泄露的照片分析，Note11配备了6.9英寸的Dynamic AMOLED 2X显示屏，支持1至120Hz的自适应刷新率，屏幕亮度更是高达2500尼特。在机身设计方面，Note系列标志性的矩形造型得以延续，而且边框宽度有所缩减，这使得屏幕的占比提升至94.3%。

S Pen发布了第七代产品，压感等级提升至8192级，同时将延迟时间缩短至1.8毫秒。新增气压传感器，使得绘画操作更为精准，且支持空中手势操作。此外，充电舱设计首次面世，为S Pen提供了更充足的电力储备。

影像系统配备，后置四摄模组包括：一个2亿像素的主摄像头、一个5000万像素的超广角摄像头、一个1000万像素的3倍光学变焦镜头，以及一个全新的TOF镜头。夜间模式算法进行了优化升级，现在能够实现8K 60fps的视频录制功能，并且首次引入了专业级的Log模式。





该设备搭载了最新的骁龙8系列移动处理器，内存配置从16GB LPDDR5X起步，存储空间最大可选达到1TB的UFS 4.0标准。电池容量达到5000mAh，具备65W的有线快充和30W的无线快充功能。值得一提的是，它还创新性地使用了散热铜管设计，旨在保证设备能持续稳定地输出高性能。

系统搭载了专为Android 14深度定制的One UI 6.0系统，对大屏幕的多任务处理进行了优化，同时推出了S Pen的专用应用生态系统。在安全层面，系统延续了超声波指纹识别技术，并新增了3D面容识别功能，作为双重验证手段之一。

供应链信息透露，Note11的上市日期预估在2024年8月，它的起售价格可能达到1299美元。另外，三星计划推出一款名为Ultra的新型号，这款型号将采用钛金属打造的中框，并且搭载一块更大的6.95英寸的可折叠显示屏。