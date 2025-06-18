联想v470笔记本配置

联想V470，这款笔记本电脑，由联想在2011年左右面向企业用户和商务人士推出。它配备的，是当时较为流行的中端配置。这样的配置，足以满足日常办公、文档编辑以及影音娱乐等方面的需求。

联想V470在硬件方面，搭载了英特尔发布的第二代酷睿i3/i5处理器，运用了Sandy Bridge架构，例如i3-2310M型号，其主频是2.1GHz，或者是i5-2410M型号，主频则是2.3GHz，而且具备睿频加速功能，最高可提升至2.9GHz。此外，该机型内存配置有2GB或4GB的DDR3，并且可以扩展至最大8GB。该设备在存储配置方面，使用了320GB或者500GB的机械硬盘，并且这些硬盘的转速是每分钟5400转。

显卡的配置有两种型号，第一种是集成显卡版本，采用的是英特尔HD Graphics 3000核心显卡；第二种则是独立显卡版本，装备了NVIDIA GeForce GT 525M独立显卡，并且拥有1GB的显存。至于显示屏幕，它是一款14英寸的LED背光屏幕，其分辨率达到了1366×768。





V470在接口设计方面相当完善，它拥有3个USB2.0接口，1个HDMI接口，VGA接口，RJ-45网线接口，耳机麦克风接口，还配备了一个多功能读卡器。而且，它还具备无线连接功能，支持802.11b/g/n WiFi和蓝牙3.0。

该设备具有以下特点：内置6芯锂离子电池，其续航能力在3至4小时之间；配备了DVD刻录功能；设有指纹识别系统；并配备了130万像素的摄像头。其整体重量大约为2.2千克，外壳材质为金属，外观设计显得正式而稳重。另外，系统已经预装了Windows 7家庭版或专业版操作系统。

这款笔记本在性能上表现尚可，适合用于处理办公软件、上网浏览以及视频会议等日常商务用途。搭载独立显卡的型号可以应对一些基本的图形处理和游戏需求，但其在3D性能方面并不突出。从当前的技术水平来看，其配置略显陈旧，尤其是在机械硬盘和USB2.0接口等方面。