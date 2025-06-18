诺基亚最小的手机是哪款

诺基亚，手机领域中的传奇品牌，曾推出过许多体积小巧的手机。在这些产品中，2005年发布的诺基亚2652尤其引人注目，堪称当时体积最小的手机。这款翻盖手机的尺寸仅有85×46×23毫米，重量更是轻至93克。凭借其极致的紧凑设计，诺基亚2652成为了诺基亚品牌史上体积最小的一款手机。

诺基亚2652手机设计成经典的翻盖款式，配备了一块1.8英寸的彩色显示屏，屏幕的分辨率为128×160像素。尽管机身尺寸并不大，但它却配备了完整的数字键盘，让拨号操作变得非常方便。另外，这款手机支持GSM 900/1800MHz双频段网络，还内置了一款30万像素的摄像头，这在当时已经是一个相当不错的配置了。

诺基亚7280，这款在2004年面世的小巧手机，被赋予了“口红手机”的别称。尽管其长度达到了116毫米，但宽度却仅有32毫米，厚度更是仅有18毫米，显得异常纤瘦。它的独特滑盖设计和条形外观，当时引起了广泛的关注和热议。

在功能手机盛行的那个时期，诺基亚推出了不少体积非常小巧的手机，比如诺基亚3120（它的尺寸是86×43×20毫米），还有诺基亚6101（尺寸为85×45×24毫米）等。这些手机因为轻巧便携而受到了广泛的喜爱。不过，和这些手机相比，现在的智能手机因为需要更大的屏幕和电池容量，想要做到如此小巧的体积就变得相当困难了。

这些小巧的诺基亚手机功能虽不复杂，但因其出色的便携性和可靠的品质，依然成为众多用户随身携带的备用选择。即便在智能手机普及的今天，仍有不少消费者对那种便于携带的迷你手机设计情有独钟。