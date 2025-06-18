联想推出的A668t手机在2013年正式上市，其目标消费群体为初学者。以下是这款手机的主要技术指标和配置详情：

硬件配置：

处理器：搭载联发科MT6572双核处理器，主频1.3GHz

内存：512MB RAM

存储容量：4GB；同时兼容microSD卡扩充功能；最高可扩展至32GB。

GPU：Mali-400 MP

显示屏：

4.5英寸IPS电容屏

分辨率：854×480像素(FWVGA)

支持多点触控

摄像头：

后置摄像头：500万像素，带自动对焦功能

前置摄像头：30万像素

支持视频拍摄

网络与连接：

双卡双待（GSM+GSM）

支持2G网络（GSM 900/1800/1900MHz）

支持蓝牙3.0

WiFi 802.11 b/g/n

GPS定位

电池与续航：

2000mAh可拆卸锂电池

理论待机时间：约200小时

理论通话时间：约6小时

操作系统：





预装Android 4.2 Jelly Bean系统

其他特性：

尺寸：135×67.5×9.9mm

重量：约150g

支持重力感应、距离感应

配备3.5mm耳机接口

Micro USB 2.0数据接口

外观设计：

采用直板触控设计

塑料机身

提供多种颜色选择

多媒体功能：

支持MP3、WAV等音频格式

支持MP4、3GP等视频格式

内置FM收音机功能

这款手机在上市之初被定位于初级智能机，主要满足基本的通讯和简单的娱乐需求。它的屏幕尺寸为4.5英寸，这在当时算是中等偏大。然而，512MB的内存容量和较低的分辨率可能会影响到多任务处理的能力以及显示效果。