lcd为什么叫瞎眼屏

LCD屏幕之所以被称作“瞎眼屏”，主要在于其显示特性可能会给眼睛带来不适。这一称呼的由来，与LCD屏幕普遍存在的几个问题密切相关：，

PWM调光技术是导致问题的一个关键因素。众多LCD屏幕选择了低频PWM调光方式，通过频繁的闪烁来调整亮度。尽管这种闪烁对人的眼睛来说不易被察觉，但长时间盯着屏幕看，眼睛可能会感到疲劳、干涩，甚至引发头痛。

蓝光问题同样值得关注。在LCD屏幕上，蓝光的比例相对较高，尤其是那些色温调整较冷的屏幕。蓝光的波长较短，能量较大，有可能穿过眼球直接到达视网膜。长时间暴露在这种光线中，可能会加快视网膜细胞的损伤速度。





亮度调节不够也会带来麻烦。许多LCD屏幕的最小亮度依旧较高，在昏暗环境中使用时，过于明亮的屏幕会让瞳孔不断收缩，从而加剧眼睛的负担。再者，视角的限制也是一原因，当从侧面观察LCD屏幕时，容易出现色彩失真和亮度降低的现象，这迫使观众不得不调整坐姿，进而增加了视觉疲劳。

眼睛在观看时感到吃力，这往往是因为对比度不够。与OLED屏幕相比，LCD屏幕在呈现黑色时效果不佳，整体上对比度偏低，因此在展示暗色调的画面时，眼睛需要更加努力才能看清楚细节。

需要特别指出的是，并非所有的液晶显示屏都会导致视力疲劳问题。随着技术的不断进步，部分高端的液晶显示屏已经对这一问题进行了优化，例如采用了直流调光、低蓝光技术等方法。消费者在购买时，可以通过查阅产品的具体参数，挑选出对眼睛更为适宜的产品。