三星L708e是2008年推出的一款滑盖式手机，隶属于三星的Ultra Edition系列。该手机配备了2.2英寸的QVGA显示屏，屏幕分辨率为240×320像素，能够呈现1600万种色彩。手机内部装有300万像素的摄像头，具备自动对焦功能，并配备了LED闪光灯。

在硬件配置上，三星L708e采用ARM9处理器，配备约50MB的运行内存，并支持最高8GB的microSD卡进行存储扩展。此外，该手机内置了FM收音机和MP3播放器等丰富多媒体功能，还具备蓝牙2.0和USB2.0的数据传输能力。

三星L708e是一款3G手机，它兼容GSM 900/1800/1900以及UMTS 2100频段，能够实现视频通话。该手机体积适中，具体尺寸为99毫米×50毫米×12.9毫米，重量大约为103克。它内置了一块880毫安时的锂电池，据理论计算，待机时间可以达到约300小时。





这款手机具备多项特色功能，如文档阅读、名片扫描、语音控制等商务应用；同时，它采用了三星特有的TouchWiz操作系统；并且，手机内部还装有加速度感应器，能够实现屏幕自动调整方向等功能。

尽管停产已久，三星L708e曾因其潮流的翻盖外观和合理的功能组合，赢得了消费者的青睐。时至今日，它已成为众多收藏爱好者所瞩目的复古手机之一。