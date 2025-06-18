小米公司推出了一款高端智能手机，该机名为小米Note，下面是它的主要参数和配置详情：

该设备的机身长度达到了155.1毫米，宽度则是77.6毫米，厚度为6.95毫米，整体重量方面，它的重量是161克。

屏幕大小为5.7英寸，画质清晰至1080P全高清标准，使用了夏普或JDI品牌提供的IPS显示屏，还加入了阳光屏功能。

处理器：高通骁龙801四核处理器（2.5GHz）。

该设备的内存规格为3GB LPDDR3，用户可以选择16GB或64GB的存储容量。





该设备装有1300万像素的高清后置摄像头，配备了索尼IMX214传感器，光圈值为f/2.0，支持4K视频录制；此外，它还配备了400万像素的前置摄像头。

电池：3000mAh容量不可拆卸电池，支持快速充电。

网络：支持移动/联通4G网络，双卡双待（部分版本）。

该系统搭载了基于Android 4.4版本的MIUI 6系统，同时具备系统升级的功能。

该设备搭载了ES9018K2M和OPA1612这两种芯片，具备了高品质的Hi-Fi音效。此外，它还支持双频段Wi-Fi、蓝牙4.1以及GPS等多种功能。