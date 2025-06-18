魅族魅蓝note5参数配置

魅族推出的魅蓝note5是2016年12月问世的一款性价比较高的手机。该机型配备了5.5英寸的1080P全高清IPS屏幕，画面显示既清晰又细腻。其机身尺寸为153.6×75.8×8.1毫米，重量为175克，握在手中感觉非常舒适。

在性能配置上，魅蓝note5使用了联发科的Helio P10八核处理器，拥有3GB或4GB的运行内存，以及16GB、32GB或64GB的存储空间。此外，它还支持最高128GB的存储扩展。这样的配置在日常使用中表现出良好的流畅性，足以满足大部分用户的日常需求。

拍照功能上，魅蓝note5配备了1300万像素的后置摄像头，采用了PDAF相位对焦技术，对焦速度极快，仅需0.2秒即可完成。同时，前置500万像素摄像头，结合Flyme系统的美颜功能，使得自拍效果十分出色。

这款手机的续航表现相当出色，配备了4000mAh的大容量电池。借助Flyme系统的智能省电功能，中等强度使用下，它能够满足用户一天半到两天的需求。此外，它还支持18W的快速充电技术，仅需90分钟就能将电量充满。

在网络配置上，魅蓝note5具备双卡双待全网通功能，支持4G+网络，其最高下载速度可达到300Mbps。另外，它还兼容蓝牙4.0和WiFi 802.11 a/b/g/n等多种无线连接技术。在操作系统方面，它搭载的是基于Android 6.0深度定制的Flyme 5系统，界面设计简洁且美观。

在音质表现上，魅蓝note5继承了魅族手机在音频领域的长处，配备了专用的音频解码器芯片，使得其外放音质尤为出色。至于接口设计，它采用了Micro USB 2.0标准，并且依旧保留了3.5mm的耳机插孔。

当时这款手机的价格从799元起步，它以均衡的硬件配置和良好的电池续航能力，在千元级手机市场中赢得了良好的口碑。尽管从现在的角度来看，其配置略显陈旧，但对于资金有限的消费者而言，魅蓝note5依旧是个不错的选择。